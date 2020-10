publié le 03/10/2020 à 13:52

Ce samedi matin, Nicoletta était l'invitée d'Éric Dussart et Jade sur RTL, à l'occasion de ses 50 ans de carrière qu'elle fêtera au Lido à Paris en février prochain.

Pendant l'émission, l'interprète de La musique est notamment revenue sur sa participation à Un air de star sur M6 en 2013. Chaque semaine, ce programme proposait aux téléspectateurs de découvrir plusieurs célébrités dans la peau de grandes stars de la chanson française et internationale.

Et ce que l'on peut dire, c'est que Nicoletta en garde un souvenir mitigé. Certains jours, elle passait jusqu'à sept heures dans la loge maquillage pour ressembler aux chanteurs et chanteuses qu'elle devait incarner : "Quand j'étais en Tina Turner, ils m'ont teint le corps, il m'ont tout fait. C'était une horreur", explique-t-elle avant d'ajouter : "Changer de visage, mettre du mastique sur les sourcils... Ils m'ont foutu les cheveux en l'air parce que j'avais des perruques. J'ai vécu six semaines d'angoisse", confie-t-elle. Malgré tout, Nicoletta avoue s'être bien amusée.

Quid des autres émissions de ce genre comme Danse avec les stars ? Nicoletta est catégorique : "Jamais je ne ferai ça ! Il y a encore dix ans j'étais svelte et mignonne pourquoi pas. Mais là, non, il ne faut pas exagérer."

Même sentence pour Mask Singer sur TF1 : "Ca ne m'intéresse pas ! (...) Je suis là pour rester avec mon talent, ma santé et mon savoir-faire. Moi, je veux m'occuper de mon public que je me suis fait en cinquante-deux ans de travail. Je ne suis pas là pour faire l'amuseur public", conclut-elle. Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

Ce matin, Nicoletta a également évoqué les émissions qui ne l'invitent pas, son fou-rire mémorable avec Raphaël Mezrahi , la raison pour laquelle est ne fera jamais The Voice ou encore ses relations tendues avec Claude François...

Enfin, Faustine Bollaert était aussi présente dans l'émission. Elle en a profiter pour révéler la nouvelle formule de La boîte à secrets qu'elle présente régulièrement sur France 3. Le prochain numéro sera diffusé le vendredi 09 octobre à 21h05. Faustine Bollaert recevra Kendji Girac, Serge Lama et Véronique Jannot. Un autre inédit a déjà été tourné. Découvrez toutes ces nouveautés en vidéo ci-dessus...



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer !



Ce matin, Rémi Jacob vous recommande Le mensonge ! Cette mini-série est librement adaptée de l'affaire Gabriel Iacono, ce jeune garçon de neuf ans Gabriel qui avait accusé à tort son grand-père Christian, alors maire de Vence dans les Alpes-Maritimes, de l’avoir violé durant des années. L'homme avait passé dix ans derrière les barreaux avant d’être acquitté suite à la rétractation de son petit-fils.



C'est Daniel Auteuil qui joue le rôle de Christian Iacono. Au casting, on retrouve également Victor Meutelet (Grand Hotel sur TF1), Charlie Bruneau (En famille sur M6), et Grégoire Bonnet (Scènes de ménages, Nina). Diffusion à partir du mardi 6 octobre sur France 2.





Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !



Au menu ce matin :

- Julien Courbet débarque sur M6 avec son émission actuellement diffusée sur RTL Ca peut vous arriver… Vrai ou faux ?

- Des sanctions pour C News après un nouveau dérapage d’Éric Zemmour ?

- Et enfin, la série Baron noir avec Kad Merad comptera bien une 4e saison sur Canal +… Info ou intox ?



Réponses en vidéo ci-dessus...