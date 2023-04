VIDÉO - Les Grosses Têtes : Yoann Riou a marché sur le chien de Darie Boutboul

Découvrez les Grosses Têtes du vendredi 21 avril 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui est plus difficile à faire taire qu’un cheval au galop à arrêter : Darie Boutboul. Une Grosse Tête qui est née à Paimpol mais qui ne voit plus son "popol" : Yoann Riou. Une Grosse Tête qui dit moins souvent "je passe" au poker que "je sais" sur les questions : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui, à chaque émission, décroche une victoire de la musique classique : Olivier Bellamy. Une Grosse Tête toujours à la hauteur sur les questions : Jean Benguigui. Et enfin, une Grosse Tête plus rapide que Jean Moulin pour se mettre à table : Bernard Mabille.

