Les Grosses Têtes : Joyce Jonathan chante pour remonter le moral de Michel Fau

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 20 avril 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui aurait pu accompagner le Président en Chine avec son livre L’empereur et les milliardaires rouges : Christine Ockrent. Une Grosse Tête qui peut chanter les Playboys mais a refusé la Une : Joyce Jonathan. Une Grosse Tête qui, lundi prochain, pourrait décrocher 4 Molières avec la pièce Lorsque l’enfant Parait : Michel Fau. Une Grosse Tête, obligée de décaler l’heure de sa sieste quand elle vient dans l’émission : Titoff. Une Grosse Tête qui, vu son nom, pourrait être le demi-frère de La Zarra : AZ. Et enfin, une Grosse Tête plus bruyante qu’un concert de casseroles : Sébastien Thoen.

