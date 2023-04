VIDÉO - Les Grosses Têtes : la peur de Jeanfi Janssens en avion

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 18 avril 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui peut faire la une de Playboy, de Vogue, de Elle et même de Philosophie Magazine : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui, entre Playboy et Pif Gadget, a choisi RTL : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui, à La Défense, écrit l’Histoire avec un grand "harche" : Franck Ferrand. Une Grosse Tête qui vient s’échauffer dans le Grand Studio avant d’attaquer dès demain le Grand Rex : Fabrice Eboué.

Une Grosse Tête qui se fait mettre en boite tous les soirs au Théâtre des Bouffes Parisiens : Valérie Mairesse. Et enfin, une Grosse Tête qui n’était pas Steward en 2009 sur le vol Air France Rio-Paris, sinon elle ne serait pas là, ni au théâtre des Bouffes Parisiens : JeanFi Janssens.

À écouter L'INTÉGRALE - Émission du mardi 18 avril 2023 01:47:48

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à