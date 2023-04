VIDÉO - Les Grosses Têtes : Paul El Kharrat aurait-il une copine ?

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 26 avril 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui non seulement regard des documentaires mais on en fait même sur lui : Paul El Kharrat. Une Grosse Tête qui entre deux trekkings, court après les questions dans le Grand Studio : Valérie Trierweiler. Une Grosse Tête qui célèbre les 10 ans du film Les Gamins et qui n’a pas beaucoup grandit depuis : Max Boublil. Une Grosse Tête qui est très bruyant tout seul mais qui aimerait quand même passer à la casserole : Yoann Riou. Une Grosse Tête qui est tout l’inverse d’une casserole : Joyce Jonathan. Une Grosse Tête qui ne fait pas des concerts de casseroles mais des récitals après un cassoulet : Bernard Mabille.



