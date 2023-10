"Les Grosses Têtes" : Darie Boutboul et Yoann Riou bientôt en couple ?

PÉPITE - Darie Boutboul et Yoann Riou bientôt en couple ?

PÉPITE - Darie Boutboul et Yoann Riou bientôt en couple ?

Découvrez les Grosses Têtes du vendredi 29 septembre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui n’a pas besoin d’avoir une bonne mémoire puisqu’elle invente véritablement tout ce qu’elle nous raconte : Christine Bravo.

Une Grosse Tête qui, en plus de murmurer à l’oreille des chevaux, parle aussi tout le temps à la radio : Darie Boutboul. Une Grosse Tête qui hésite entre réaliser un nouveau film ou ouvrir une fromagerie : AZ. Une Grosse Tête qui, chez Yamaha, préfère les pianos aux motos : Olivier Bellamy.

Une Grosse Tête tellement cultivée qu’elle s’arrache les cheveux si elle ne trouve pas la bonne réponse : Jean Benguigui. Et enfin, une Grosse Tête qui, quand elle commente un match de foot, bouge plus que certains joueurs sur le terrain : Yoann Riou.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.