"Before the Flood" - Leonardo DiCaprio & Fisher Stevens - Full Movie

publié le 31/10/2016 à 12:45

Leonardo DiCaprio est un homme de conviction. Cela fait plusieurs années que l'acteur s'engage pour la cause environnementale. Il y avait même consacré une grosse partie de son discours de remerciement aux Oscars, début 2016. Cette fois, il défend un long documentaire intitulé Avant le déluge, réalisé par Fisher Stevens, pour lequel il a joué les reporters de terrain. Le film est disponible gratuitement sur les comptes Youtube et Dailymotion de la chaîne National Geographic, jusqu'au 5 novembre. Il a été doublé dans 45 langues, pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès.



Pour les besoins de ce documentaire, Leonardo DiCaprio a parcouru la planète pour interviewer scientifiques, chefs d'État ou leaders d'opinion, de Barack Obama à Ban Ki-moon, en passant par le Pape François. L'idée : établir un bilan des conséquences du réchauffement climatique, et trouver des solutions contre ce phénomène. L'acteur de The Revenant a présenté le résultat d'un "voyage incroyable de 3 ans" lors d'une avant-première parisienne.

Leonardo DiCaprio a par ailleurs annoncé travailler à la production d'un film jeunesse adapté de la série environnementale Capitaine Planète. Mettant en scène un super-héros écolo, elle était diffusée dans les années 90 sous forme de dessin animé.