publié le 17/08/2018 à 15:43

Clémentine est décidément très aventurière. Après avoir participé par deux fois à Koh-Lanta [Koh-Lanta Cambodge - 2017 et Koh-Lanta All-Stars - 2018, ndlr], la candidate "la plus détestée" du programme, s’apprête à partir pour de nouvelles aventures, elle veut faire un tour du monde. Et pour cela, la jeune femme originaire de Haute-Savoie, en appelle au soutien financier des internautes.



C'est sur la plateforme de don Ulule que l'ancienne compétitrice a demandé la somme de 10.000 euros. Un montant conséquent que Clémentine justifie sous son projet "4 ou pas cap". "Nous nous sommes [elle et ses ami(e)s] lancés comme 'cap' de réaliser un tour du monde sportif, solidaire et éco-responsable. L'objectif est de réaliser des "cap ou pas cap" de toutes natures : de la performance sportive, aux 'caps' solidaires et écolo", indique-t-elle en description.



> 4 ou pas cap ?

Ce long voyage prendra place autour de quatre continents (l'Amérique du sud, l'Amérique du nord, l'Asie et l'Océanie) et pas moins de quinze pays (États-Unis, Chine, Australie...) dans lesquels Clémentine et ses compagnons de route sillonneront les plus beaux paysages du monde. Plusieurs petits défis quotidiens viendront agrémenter également ce long voyage, moyennant finance. Ainsi, pour un euro il sera possible de soumettre un challenge au groupe d'amis.

Le projet semble plaire aux internautes puisque en seulement deux jours près de 4.000 euros ont été récoltés. Le départ pour ces quatre sportifs est prévu pour le mois de septembre 2018... cap sur la Nouvelle-Zélande.