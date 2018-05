"Koh Lanta" : Dylan révèle son impressionnant salaire de candidat

publié le 01/05/2018 à 18:08

Dylan n'est pas un candidat de Koh Lanta comme les autres. Lors de sa première participation, il avait fait sensation en arrivant sur l'île déserte du jeu de survie de TF1 avec de charmants mocassins - totalement hors de propos - aux pieds. Après une rapide élimination, le jeune homme aux longs cheveux blonds et aux muscles saillants est revenu dans Koh Lanta pour disputer "Le Combat des Héros", une version "All-Stars" du jeu.



Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 le 30 avril 2018, Dylan a fait plusieurs révélations concernant un sujet souvent tabou à la télévision : sa rémunération. "On a tous un contrat où on signe pour la même chose (...) environ 7.000, 10.000 euros (un peu plus pour "Le Combat des héros"), un truc comme ça", expliquait-il.

À cette somme de base, s'ajoutent les contrats de confidentialité et les éventuelles négociations. "Tu négocies ton contrat. Moi, j’avais que 3 jours et j’ai eu la chance d’être le mieux payé pour le coup, raconte Dylan. J’ai négocié parce qu’ils me voulaient à tout prix. Au total, j’ai pris 27.000 euros, que je fasse trois jours ou toute l’aventure".

Ce salaire, pour trois jours d'émission lors de sa première participation, a sans doute fait des jaloux parmi ses camarades. Dylan a expliqué avoir fait jouer la concurrence entre plusieurs émissions (comme The Island) qui le voulaient. La production de Koh Lanta aurait sorti son chéquier pour égaler, voire dépasser, l'offre de ces autres programmes. Dylan a aussi expliqué avoir reçu un début de sollicitation pour éventuellement participer à la prochaine édition de Danse avec les Stars. Ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'on voit le jeune homme à la télévision.