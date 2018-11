Jean Benguigui sérieux concurrent de Roselyne Bachelot

publié le 16/11/2018 à 18:20

Aujourd'hui, vendredi 16 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui préfère aujourd’hui les tenors de l’opéra à ceux de la politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête spécialiste du rock mais qui prouve dans l’émission qu’il a plusieurs cordes à sa basse : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête à qui il suffit de poser une question pour la faire crier "oh oui" : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui a la réponse sur le bout de la langue à la radio et la moustache sous le nez au théâtre : Jean Benguigui.



Une Grosse Tête qui crie "Pooool!!!" quand un ange passe : Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête qui, sur une île déserte écouterait Nat King Kong avec son compagnon Mercredi : Steevy Boulay.

Les Grosses Têtes du vendredi 16 novembre Crédit : Kervin Portelli

