Fabrice Eboué rencontre Stéphane Plaza dans les Grosses Têtes

publié le 20/11/2018 à 18:19

Aujourd'hui, mardi 20 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui préfère le Bolero de Ravel aux Gilets Jaunes : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de gilet pour franchir la ligne jaune : Fabrice Eboué.

Une Grosse Tête que les gilets jaunes essaient de recruter puisqu’il peut bloquer une double voies tout seul : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui est le "Philippe de Belgique" plus connu que le roi : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête que vous avez plus de chance de voir au théâtre du gymnase que dans une salle de sport : François Rollin.



Une Grosse Tête qui a plus de chance de croiser la Raiponse de Walt Disney que dans trouver une dans l’émission : Stéphane Plaza.



Les Grosses Têtes du mardi 20 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

