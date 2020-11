VIDÉO - Bonne réponse de Stéphane Plaza dans "Les Grosses Têtes"

publié le 23/11/2020 à 18:00

Découvrez Les Grosses Têtes du lundi 23 novembre 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui, après être devenue championne du Midi sur TF1 pourrait bien devenir celle de 15h30 sur RTL : Paul El Kharrat. Une Grosse Tête qui a prouvé, elle, qu’elle retient tout, sauf ses cheveux : Jean Benguigui. Une Grosse Tête qui a une mémoire de poisson rouge et qui a trouvé son bocal à RTL : Stéphane Plaza. Une Grosse Tête qu’on pourra, heureusement, continuer à filmer quand elle mène des enquêtes sur France 3 : Michèle Bernier. Une Grosse Tête qui peut parfois sembler plus illuminée que les Champs-Elysées en période de Noël : Armelle. Et enfin, une Grosse Tête dont l’humour noir est au couleur du deuil du spectacle vivant : Jérémy Ferrari.





