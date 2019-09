publié le 22/09/2019 à 14:00

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Véronique Genest ! Ces derniers mois, la comédienne est apparue métamorphosée. Et pour cause : à 63 ans, elle a perdu 36 kilos ! Un sujet que l'artiste évoque dans son livre Mes arrêts sur images (Flammarion).

Selon elle, le poids qu'elle avait atteint la mettait en danger. "Je souffrais (...) c'était une horreur. Mon squelette ne le supportait pas". Ce surpoids lui faisait mal aux hanches, aux genoux ou encore au cœur. Et sur scène, c'était devenu très compliqué pour elle. "Je ne parle pas d'être ronde, je parle d'être en surpoids morbide parce que c'est ce que j'étais devenue". Pendant de nombreuses années, la comédienne était une adepte des régimes à répétitions : "J'ai toujours été ronde, mais là je ne sais pas, des problèmes, un blocage, la ménopause... Et puis plus on rentre là-dedans et moins on s'en sort . La déprime s'y mêle, on n'arrive à rien, on se déprécie totalement..."

Une situation qui a poussé Véronique Genest à se faire discrète dans les médias. Ce problème de poids aurait même pu mettre un terme à la carrière de la comédienne. "Je ne supportais plus de me voir (...) Je voulais rester dans ma maison en Corse, faire une école de théâtre... Je souffrais trop dans la tête".

Afin d'en finir avec ces kilos qui lui gâchait la vie, elle a donc décidé de se reprendre en main. Véronique a opté pour une technique surprenante qui a marché : l'acupuncture ! "Ça a mis 6 mois pour me sauver". Aujourd'hui, elle vit cela comme une renaissance : "Je me sens de nouveau comme avant : je cours, je respire, je fais du vélo, mon physique n'est plus un problème, je m'habille comme j'ai envie, j'y fais plus attention. Je me sens bien !"

"Mes arrêts sur images" : Véronique Genest se confie

Le 02 octobre prochain, Véronique Genest publiera Mes arrêts sur images aux éditions Flammarion.



"Mes arrêts sur images" de Véronique Genest (Flammarion)

Ce livre n’est pas une autobiographie. En fait, il va surtout parler de la façon dont j’ai vécu les choses, avec la distorsion du temps, de la réflexion, ce que j’en ai tiré de concret sur ma vie et qui m’a faite telle que je suis; sans remettre en question ni en doute le vécu des autres. Véronique Genest Partager la citation





A travers ce livre témoignage, la comédienne rendue populaire avec Julie Lescaut se confie sur les expériences de vie qui lui ont permis de se construire et, de les transformer en force. Au point de la mener à son expression qu’on lui connait aujourd’hui, la comédie. Un ouvrage sincère, drôle et émouvant qui nous permet d'en savoir plus sur Véronique Genest.

Véronique Genest au théâtre

A partir de novembre, vous pourrez également retrouver Véronique Genest sur scène dans la pièce Gina et Cléopâtre, une comédie d’Olivier Macé et Ariane Bachelet. Aux côtés de la comédienne : Daniel-Jean Colloredo, Andy Cocq, Jean-Philippe Beche, Xavier Couleau, Emilie Marié et Nicolas Le Guen.

La pièce "Gina et Cléopâtre" d'Olivier Macé et Ariane Bachelet, avec Véronique Genest, bientôt en tournée

L'histoire : Gina et Cléopâtre, ou comment la reine du théâtre de boulevard Gina Monte Fiori (Véronique Genest) accepte de jouer dans une œuvre magistrale de Shakespeare "Antoine et Cléopâtre" pour réaliser son rêve de comédienne mais aussi pour se venger de son mari volage. Amours, trahisons, confrontation de deux mondes, quiproquos burlesques, le final sera à la hauteur de cette folie théâtrale…



La pièce se jouera dans toute la France. Retrouvez notamment Gina et Cléopâtre le 09 novembre à Cherbourg, Le 29 novembre à Colmar, le 18 janvier 2020 à Deauville, le 1er février à Vittel, le 28 février à Tarbes, du 03 au 06 mars à Lyon, le 10 mars à Porto-Vecchio (Corse), le 22 mars à Chateaurenard, le 31 mars à Pouzauges, le 05 avril à Lille, le 02 mai à Noirmoutiers ou encore le 24 mai à Marseille.