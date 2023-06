Thierry Lhermitte : "On s’est fait jeter"

Thierry Lhermitte est devenu ce samedi 10 juin 2023 l'invité le plus invité dans l’histoire d’On refait la télé'. On le retrouvera au cinéma mercredi prochain aux côtés de Patrick Timsit dans le film 'Sexygénaires' où les 2 comparses deviennent modèles publicitaires à 60 ans passés. L’occasion pour Eric Dussart et Jade d'évoquer ses nombreuses pubs télé pour lesquelles l’acteur a confié avoir une exigence : ne jamais avoir à citer le nom du produit ! Mais Thierry Lhermitte est aussi bien sûr revenu sur ce projet complètement fou dont il avait fait l’annonce il y a 3 ans dans 'On refait la télé' : adapter au cinéma la célèbre série télé allemande des années 70/80 : Inspecteur Derrick. Une adaptation loufoque qui aurait dû s’appeler « Derrick Das Film » mais qui ne verra sans doute jamais le jour. "Aucun distributeur, aucune chaine, aucune plateforme n'en veut, on a tout essayé mais on s'est fait jeter". Et pourtant Thierry Lhermitte l'affirme : "Le scénario est écrit et il est fantastique, à mourir de rire".



L'acteur a même révélé le casting prévu pour ce projet délirant : "Isabelle Nanty, Lucien Jean-Baptiste en commissaire Maigret, Josiane Balasko qui jouerait Angela Merkel, Michel Blanc dans le rôle d'une ex nageuse d'Europe de l'Est et moi j'aurais interprété Derrick". Un rôle pourtant pas si 'sexygénaire' le souligne Jade : "Derrick est abominable, il est horrible avec son imper mastic et il croise les bras derrière lui dans son dos sous l'imper". Une image qui fait beaucoup rire Eric Dussart, Jade et Thierry Lhermitte dans le studio d'On refait la télé' !



