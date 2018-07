publié le 27/02/2017 à 13:01

C'est le tout nouveau jeu d'access prime-time de TF1. The Wall : face au mur démarre ce lundi 27 janvier à 19 heures sur la première chaîne. Venue tout droit de la chaîne américaine NBC, cette version française est présentée par Christophe Dechavanne qui a enfin de la chance après le semi-échec de Wish List et un projet de jeu avorté sur France 2. Le célèbre animateur a tout de même été occupé comme producteur avec Age tendre, la tournée des idoles, un énorme succès et Les Grosses têtes...



Pour The Wall, TF1 a renoncé à faire un pilote. La chaîne a hésité entre Christophe Beaugrand, Arthur et Christophe Dechavanne et a finalement choisi ce dernier. Le principe : un couple est face à un mur haut comme un immeuble de quatre étages. Il répond à dix questions pouvant aller jusqu'à 1,5 millions d'euros. Si la réponse est bonne, une boule verte tombe d'en haut sur une somme ajoutée à la cagnotte. Si elle est mauvaise une boule rouge tombe sur une somme retirée à la cagnotte.

Un succès annoncé

Christophe Dechavanne est intarissable sur ce jeu, comme le prouve son interview au micro de Marc-Olivier Fogiel : "C'était pas simple, mais c'est TF1 qui m'a fait la proposition pour The Wall, qui est un jeu américain et qui est un truc de dingue. (...) C'est le seul jeu où on peut gagner autant d'argent, mais surtout quoi qu'il arrive il ne peut pas ne pas se passer quelque chose. Un candidat peut être à 450.000 euros et tomber à zéro en vingt secondes, mais peut-être que quatre minutes après il remonte à 500.000. Et ça n’arrête pas."

La difficulté supplémentaire, c'est le contrat. Puisqu'il y a deux candidats, "l'un est isolé et l'autre est avec moi", explique l'animateur. "Celui qui est isolé n'entend rien de ce qui se passe avec moi. Il ne sait pas s'il y a un million, 50 euros, 2.000 euros, 200.000 euros... On va lui proposer un contrat à la fin qui est la somme de sa première manche, entre 6 et 20.000 euros si tout s’est bien passé. Soit il signe le contrat et il est sûr de partir avec mais il oublie tout le reste, soit il ne signe pas le contrat et il prend la cagnotte du mur qui peut être à zéro. ou à 282.000 euros." Ou la promesse de tenir les téléspectateurs en haleine.

On est dans l'émotion sans arrêt, on passe du rire aux larmes Une candidate de "The Wall" Partager la citation





Sur le plateau d'enregistrement, nous avons vu deux cousines participé à l'émission. Une en plateau doit donc parier sur les réponses de l'autre, qui est enfermée dans une cabine ailleurs dans le bâtiment. Elle n'a qu'un écran et n'entend rien de ce qui se passe sur le plateau. La pression est à son comble ! Les filles enchaînent les questions avec les boules vertes. La cagnotte grimpe jusqu'à 307.000 euros et paf la tuile ! Une boule rouge sur 40.000 euros, et elles perdent cette somme sur leur cagnotte. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. "C'est hyper stressant. On est dans l'émotion sans arrêt, on passe du rire aux larmes, mais c'est génial", a expliqué une des participantes au micro de RTL.