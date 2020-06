Télé-réalité : Tony Vairelles, ex-attaquant international, veut lancer la Star Ac du foot

publié le 29/06/2020 à 01:13

Une sorte de Star Academy mais avec des joueurs de football. C’est le projet de Tony Vairelles, 47 ans, ancien attaquant de Bordeaux ou Lyon.

Dans un entretien accordé au Parisien et paru ce dimanche 28 juin, Tony Vairelles a détaillé son idée, qu’il a dit "mûrir depuis 10 ans". Dans cette émission qui mettrait en avant "des joueurs rejetés ou oubliés par le milieu professionnel" et leur donnerait une nouvelle chance. Les candidats vivraient un mois en centre de formation et seraient éliminés au fur et à mesure.

Le gagnant se verrait offrir un contrat d’un an dans un club professionnel que Tony Vairelles dit avoir déjà trouvé même s’il ne veut pas en dire le nom. Le jury est lui aussi trouvé avec dans ses membres, Steve Savidan, ex-attaquant de Valenciennes, Marius Trésor, Pascal Olmeta et Olivier Rouyer.

Il ne manque finalement plus à Tony Vairelles qu’un diffuseur. Et il a une petite idée derrière la tête. L’ancien international qui compte 8 sélections aimerait bien que ce dernier soit Cyril Hanouna qu’il explique chercher à joindre depuis "deux ans" et à qui il a fait un appel du pied appuyé lors de son interview en déclarant : "Si Hanouna veut m’appeler, je crois que mon projet de 'Star Ac du foot' pourrait l’intéresser."