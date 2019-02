publié le 03/02/2019 à 14:00

Soprano : au sommet de son art avec "Phoenix"

A l’heure où le rap constitue le genre musical le plus populaire en France, le retour dans les bacs de Soprano, numéro 1 français des ventes l’an dernier, était l’un des événements musicaux majeurs en 2018.

Soprano en concert dans toute la France avec le "Phoenix Tour" à partir de mars 2019

Deux ans après la sortie de L’Everest, un succès spectaculaire certifié disque de diamant avec plus de 850.000 albums vendus, l'artiste n’a pas chômé. Avec plus de 100 salles à guichets fermés lors de l’Everest Tour, avec notamment un concert à l’Orange Vélodrome de Marseille devant 53.000 spectateurs, l'interprète du tube Clown est entré dans l’Histoire. Il est devenu le premier rappeur français à remplir à lui seul un stade, mais aussi le premier chanteur depuis Johnny Hallyday à jouer au Stade Vélodrome.

Plus jeune, Soprano a souffert d'une dépression. Une période douloureuse dont il a réussi à se sortir tel un Phoenix. C'est donc tout naturellement qu'il a choisi le nom de cet oiseau légendaire comme nom pour son nouvel album, le sixième de sa carrière, disponible depuis le 9 novembre dernier.



Et on peut dire que le succès ne s'est pas fait attendre. Seulement deux mois d'exploitation, le chanteur a passé le cap des 200.000 copies écoulées. Phoenix est donc déjà certifié double disque de platine en France. Après A ma vie à l'amour et Zoom (feat. Niska), le nouvel extrait de l'album s'intitule Fragile. Le chanteur a d'ailleurs interprété ce titre en live dans On Refait La Télé, regardez...

A partir du 8 mars prochain, Soprano ira défendre ce nouvel opus dans tous les Zénith de France en commençant par Amiens. Il sera ensuite le 10 mars à Strasbourg, le 15 mars à Bordeaux, le 17 mars à Toulouse, le 21 mars à Nantes, le 22 mars à Brest, le 28 mars à Orléans, le 29 mars à Dijon, le 31 mars à Montpellier, le 04 avril à Lyon, le 26 avril à Chateauroux, le 07 septembre à Lille, le 21 septembre à La U Arena de Nanterre près de Paris et évidemment les 11 et 12 octobre à Marseille dans le mythique Orange Vélodrome.