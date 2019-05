Ardisson dans "On Refait La Télé" ? "Tout le monde en parle" !

publié le 23/02/2019 à 12:30

"Tout le monde en parle ! En parle !" Entre 1998 et 2006, c'est ainsi que Thierry Ardisson ouvrait sa grand-messe du samedi soir lardée de gimmicks colorés, de questions cochonnes, de débats politiques bouillonnants entre ministres, comiques du moment et bimbos siliconées.

Il y a tout juste 20 ans, cette émission allait révolutionner la télévision et changer les samedis soir des téléspectateurs. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d'une petite soirée entre potes au clinquant d'un dîner dans le grand monde. Le seul mot d'ordre de ce talk-show devenu culte : l'aiguille dans le rouge !

"Tout le monde en (re)parle" de Victor Le Grand (So Lonely)

Disponible depuis le 7 février dernier, le livre Tout le monde en (re)parle, édité chez So Lonely, revient sur les coulisses de cette émission diffusée sur France 2 pendant près d'une décennie et qui a changé le petit écran à jamais. Dans cet ouvrage écrit par Victor Le Grand, journaliste pour le magazine Society, une quarantaine de témoins dévoilent l'envers du décor. Parmi eux : Thierry Ardisson en personne mais aussi Kader Aoun, Philippe Corti, Thallia, Gérard Darmon, François Berléand, Bruno Solo, Benoît Poelvoorde, Simon Liberati, Laurent Garnier, Marc-Olivier Fogiel ou encore Yves Bigot.