Slimane dans A La Bonne Heure

publié le 03/07/2018 à 12:30

C'était l'un de ses rêves et il l'a enfin réalisé. En parallèle de sa carrière de chanteur, Slimane fait désormais du cinéma ! Le gagnant de la saison 5 de The voice sur TF1 en 2016 a obtenu son tout premier rôle sur grand écran avec Break de Marc Fouchard. L'interprète de Viens on s'aime partage notamment l'affiche avec Sabrina Ouazani, que l'on a vu récemment dans Taxi 5 ou encore Demi sœurs, et Kevin Mischel (Divines). Tout comme les films Ceux qui dansent sur la tête de Magaly Richard-Serrano en 2014 et Le défi en 2002 de Blanca Li, ce long métrage tourne autour de la culture Hip-Hop et du break dance. Sortie en salles le 18 juillet prochain.



"Break" de Marc Fouchard avec Slimane

L'histoire : A la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa vie : devenir danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et part en banlieue à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu.

La jeune femme y croise Vincent, un ex-danseur qui a étrangement sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher et lui fait découvrir un nouveau style de danse, le break. Issus de deux mondes différents, Lucie et Vincent vont s’engager dans un duo passionné de danse et de sentiments.

> "Break" - Bande-annonce

