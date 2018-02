publié le 09/02/2018 à 17:00

Vainqueur de la cinquième saison de The Voice, Slimane a tracé son chemin depuis sa victoire. Après la sortie de son premier album, À bouts des rêves, certifié double disque de platine, il a entamé une tournée passant par la scène de l'Olympia. À la fois auteur et compositeur, il a également écrit pour de nombreux artistes tels que Patrick Fiori, Lisandro Cuxi et même son ancien coach Florent Pagny. Révélé dans la version française du télé-crochet, il estdevenu coach dans la version belge.



Slimane revient avec un nouveau disque intitulé Solune, disponible depuis le 26 janvier dernier. Avec un titre symbolisant l'union entre le soleil et la lune, cet album représente bien son univers, son goût pour les sons purs et les mots évidents qu'on ne poserait pas ailleurs. Parmi les morceaux, le chanteur interprète Viens on s'aime et Solune dans le Grand Studio RTL. L'artiste entamera une nouvelle tournée à travers les Zéniths de France cette année. Il passera le 16 mars à Lille et le 7 avril à Paris.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.

