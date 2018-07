publié le 31/10/2016 à 13:09

Un drame terrible. L'épouse de Serge Lama, Michèle Chauvier, est décédée mardi 25 octobre dernier, à l'âge de 71 ans. Victime d'un AVC, la compagne du chanteur a été retrouvée sans vie dans leur résidence secondaire, à Romilly-du-Perche (Loir-et-Cher). Selon le journal local, La Nouvelle République, c'est une personne venue assurer des travaux d’entretien qui a découvert son corps sans vie et a donné l'alerte.



C'est un choc pour la star et pour toute la commune du Loir-et-Cher. "On est abasourdis. Depuis quarante ans, elle qui aimait la campagne, venait ici très régulièrement à la ferme (...). Dans la commune où tout le monde veillait à respecter la tranquillité de Michèle et Serge Lama, on est sous le choc", a confié Bernadette Pelletier, conseillère municipale et voisine du couple à La Nouvelle République.

Michèle et Serge s'étaient mariés le 17 juin 1991. Il y a 25 ans. Une grande et belle histoire d'amour débutée plusieurs années auparavant alors que le chanteur était encore marié à sa précédente épouse. L'artiste avait alors décidé de divorcer pour vivre pleinement aux côtés de Michèle. L'interprète de Je suis malade et d'Aventures en aventures avait confié il y a quelques années dans Paris Match que Michèle était à la fois "sa femme, sa mère, sa sœur et sa meilleure amie".