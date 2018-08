Samy Nacéri blessé lors d'une bagarre dans un bar de Moscou

publié le 08/08/2018 à 11:45

La soirée karaoké s'est terminée à l'hôpital pour Samy Nacéri. L'acteur a été blessé à la tête lors d'une bagarre dans un bar de Moscou dimanche 5 août, rapporte Le Figaro. Il a été pris en charge par les secours.



"On a reçu un appel rapportant une dispute dans une boîte de nuit. Le policier qui est arrivé sur place a découvert un homme frappé à la tête alors que son agresseur était parti. La victime a demandé une assistance médicale. Il a été pris en charge à l'hôpital et a pu sortir dans la journée. Une enquête sur l'incident a été ouverte", a déclaré une source à l'agence russe Tass. Une information confirmée par le personnel du Sklifosovsky Emergency Medical Care Research Institute.



La star emblématique de la saga Taxi vit en Russie depuis 1 an. Il y tourne en ce moment un film produit par son frère, Larbi Nacéri.

En mars 2017, Samy Nacéri a été condamné à payer 800 euros d'amende pour avoir brisé la vitre arrière d'une voiture lors d'une autre bagarre. Au festival de Cannes en 2016, il avait également été arrêté en possession d'un permis de conduire étranger. Une interpellation durant laquelle il avait frôlé l'outrage à agent public.