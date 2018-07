publié le 30/08/2017 à 12:30

Avec son ambiance vintage et glamour du début des années 60, sa signature visuelle unique et son cocktail décalé qui marie polar et comédie, la série Les Petits Meurtres d’Agatha Christie réunit près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne à chaque diffusion, une cote d’amour inégalée auprès des fans de 7 à 77 ans.



"Les petits meurtres d'Agatha Christie" reprennent du service

Nos trois héros Laurence, Avril et Marlène ont cette chose indéfinissable et essentielle : le charme. Dire qu’ils sont un commissaire aristo, une journaliste prolo et une secrétaire pin-up, c’est rater l’essentiel : ils sont avant tout totalement et irrésistiblement craquants.

Les Petits Meurtres fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. 31 films ont été tournés depuis sa création en 2007 : 11 films avec le commissaire Larosière et l’inspecteur Lampion dans les années 30 ; 20 films dans les années 60 avec le commissaire Laurence et ses complices Alice Avril et Marlène.

Ils reviennent le 1er septembre avec 3 enquêtes inédites (suivies de quatre rediffusions en prime-time), un documentaire exclusif consacré aux secrets de fabrication de la série et un livre exceptionnel avec les meilleures photos des coulisses de la série.



Comme à chaque épisode, ces 3 nouveaux films plongeront les spectateurs dans des univers uniques : un décor d’opéra et une ambiance de ballets classiques pour L’Homme au complet marron, un plateau de cinéma et un tournage de film pour Le miroir se brisa et, enfin, une maison de haute couture pour Crimes haute couture.Tournée dans la région des Hauts-de-France, la série est coproduite par France 2, Pictanovo, avec la participation de TV5 monde et de la RTS et vendue dans plus de trente-deux pays.

