publié le 01/02/2019 à 17:21

Dans le quartier des Champs-Élysées, le 25 janvier 1972, la police ne redoute ni casse ni débordements. Mais la rue Bayard est quand même fermée à la circulation. Les paparazzis, eux, sont débordés. Au passage du jeune imitateur Thierry Le Luron, leurs gros flashs crépitent. À l’arrivée de Sheila, encapuchonnée et perruquée, l’intensité redouble.



Claude François est dans la place, comme Hugues Auffray et Carlos. Dans une atmosphère de free-jazz enfumée par les pétards, le Grand Magic Circus fait son barouf sur le trottoir. Quand Johnny Hallyday débarque, c’est la cohue.

Il faut cependant lever la tête pour découvrir le clou du spectacle : sur la nouvelle façade de RTL, 33 lames d’aluminium, animées de flashs électroniques. C'est la dernière extravagance de Victor Vasarely, le pape de l'art optique. Un artiste auquel le Centre Pompidou va rendre hommage dès la semaine prochaine.

Pour l'occasion, M le magazine du Monde replonge dans l'histoire de notre radio, de Vasarely à nos jours... Cette façade, c'était le symbole du lifting de la station mené à partir de 1966 par Jean Prouvost, le propriétaire, et Jean Farran, le rédacteur en chef.

Le changement ne doit pas juste s'entendre...

Aménagement sans ménagement : Jean Farran vire des animateurs vedettes, recrute de nouvelles têtes, comme Jean Yanne. La grille est revue de fond en comble. Exit la Famille Duraton... De nouvelles émissions s’imposent, comme Le Journal inattendu, créé en 1967.



Avant Mai-68 et la libération sexuelle, Ménie Grégoire confesse la France entière en abordant des sujets complètement tabous : l’impuissance, l’éjaculation précoce ou l’adultère. Mais le changement ne doit pas juste s’entendre. Il doit se voir. Jean Farran veut répondre au grand camembert futuriste de la Maison de la radio, construit dix ans plutôt, et lance un concours.



On passait devant le Vasarely comme devant la tour Eiffel Philippe Labro Partager la citation





Vasarely et son fils ont l’idée la plus futuriste : six cercles noirs concentriques qui forment un vortex, comme une onde radiophonique. Pour les gens de RTL, cette façade devient un symbole. Elle gâchait la lumière dans le bureau de Philippe Labro mais il le reconnaît : "On passait devant le Vasarely comme devant la tour Eiffel, c’était un mini-monument".



Les années ont passé, la mode Vasarely est passée, la façade est restée, pendant 45 ans. Mais ça, c'était avant. L'an dernier, RTL a déménagé ici, à Neuilly. Le Vasarely a été démonté, lame par lame. Il est entreposé à la fondation Vasarely, mais pas exposé. Trop énorme.



Ce que l'article de M ne dit pas, c'est que pour l'adieu au siège historique, à nouveau, la rue Bayard était bouclée, noire de monde. On n'aurait pas raté une occasion de faire la fête. Alors bien sûr RTL ce n'est pas une façade, c'est même tout le contraire, c'est ce qu'il y a derrière, ce qui ne se voit pas et qui s'entend si fort. Mais pour savoir où on va il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Alors nous avons tous gardé un porte-clef Vasarely. Comme un gri-gri.