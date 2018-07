Robert Charlebois dans A La Bonne Heure

publié le 27/03/2018 à 12:30

Il était déjà venu il y a un peu plus d'un an nous présenter sa tournée anniversaire à l'occasion ses 50 ans de carrière. Véritable figure de la chanson francophone, Robert Charlebois continue à sillonner la France avec son show 50 ans, 50 chansons.

"50 ans, 50 chanson", la tournée anniversaire de Robert Charlebois

Lindberg, Je reviendrai à Montréal, ordinaire... Celui que l'on surnomme "Garou le fou" investit les salles de concert françaises avec un spectacle électro-acoustique. Robert Charlebois est accompagné de cinq musiciens afin de reprendre ses plus grands classiques. Il sera notamment le 7 avril prochain au Grand Rex à Paris pour un concert exceptionnel.

Nouveauté : le chanteur québécois a également sorti la chanson Fou amoureux de vous , adaptation en français de Can’t help falling in love d’Elvis Presley, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernière salve pour Régis Mailhot qui sera le 30 Mars à Marseille.



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande Robert Charlebois est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure