Journaliste, commentateur sportif, animateur de télévision mais également passionné de cyclisme, Gérard Holtz est de retour en librairie ! Le 23 mai dernier, il a publié avec son fils Julien le livre Les 100 histoires de légende du vélo des Éditions Gründ. Un très beau livre à offrir aux passionnés de la "petite reine" qui ont le cœur en forme de deux-roues !

"Les 100 histoire de légende du vélo" de Gérard Holtz (Gründ)

Septième titre de la collection des 100 Histoires de légende, cette anthologie rassemble cent portraits qui ont marqué à leur façon l'histoire du cyclisme. Hommage aux inventeurs et ingénieurs qui ont développé ce nouveau moyen de transport révolutionnaire par leurs idées.

A l'honneur également : les immenses championnes et champions ainsi que leurs coups d'éclat à l'instar de Denise Mueller-Korenek, Gino Bartali, Lance Armstrong, John Boyd Dunlop, Eugène Christophe et tant d'autres...

Dans cet ouvrage, les père et fils Holtz plongent le lecteur dans l'histoire des courses, avec leurs secrets et les nombreuses anecdotes qui les ont rendues légendaires. Enfin, éclairage sur ces histoires sulfureuses et scandaleuses : les triches, petites ou grossières, les accidents et les tragédies qui ont un jour défrayé la chronique.

Marie-Thérèse Porchet : De retour, 20 ans après !

Vingt ans après sa création, Joseph Gorgoni reprend le spectacle qui a vu naître son célèbre personnage Marie-Thérèse Porchet !

Le spectacle "Marie-Thérèse Porchet - 20 ans après la truie est toujours en elle" actuellement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse

Cette diablesse de créature déballe tout ou presque : son chérubin de Christian-Christophe qui lâche une Isabelle pour un Quentin, son chien Bijou flatulent "allegro ma non troppo", ses démêlés avec Madame Lopez la voisine du cinquième avec son fils "ensoleillé", Jacqueline et sa hanche qui couine, Gilbert le pianiste de la chorale qui se mélange les pédales, ses contre-ut de Sylvie Vartan du dimanche... Toutes les scènes et les répliques cultes qui ont fait le succès de la plus célèbre des Suissesses, à voir ou à revoir. Un spectacle écrit et mis en scène par Joseph Gorgoni et Pierre Naftule.

Je ne pouvais pas refuser, j'ai enfin l'âge du rôle! Joseph Gorgoni Partager la citation





Marie-Thérèse Porchet - 20 ans après la truie est toujours en elle, le spectacle de Joseph Gorgoni, actuellement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Représentation du mercredi au samedi à 21h. Matinée le dimanche à 16h.

