Gerard Holtz est l'invité de Stéphane Bern

publié le 31/05/2016 à 10:00

Gérard Holtz et son fils Julien Holtz viennent de publier aux éditions Gründ "Les 100 histoires de légende des jeux olympiques". Les J.O. ont été, sont et seront encore, malgré tous les dérapages, magnifiques et envoûtants. En inventant ce rendez-vous planétaire, le baron Pierre de Coubertin a vraiment eu une idée de génie. On a tous dans le coeur des images de champions et de championnes qui nous ont fait vibrer, crier, applaudir et parfois pleurer. Qu'ils soient anonymes ou superstars, toute l'équipe d'A la bonne vous conseille "Les 100 histoires de légende des jeux olympiques", où vous pourrez retrouver les petits et les grands secrets de ces héros ou de ces zéros olympiques.

image livre gerard holtz

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Tanguy Pastureau pour un tour d'actualité.

Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène. Régis Mailhot vient de publier " Reprise des hostilités" aux éditions Albin-Michel.

Stéphane Bern vous donne rendez-vous à Marrakech pour le Festival du rire

Stéphane Bern et toute son équipe vous donne rendez-vous à partir de Jeudi matin, en direct de Marrakech pour le Festival du rire en compagnie de Jamel Debbouze, et de la troupe du Jamel Comédie Club.

"Je veux faire du Marrakech du rire un carrefour mondial de l’humour ! Cette machine à rêve est déjà mondialement connue, mais je veux encore plus faire découvrir ces merveilleux talents marocains, africains, français.

Et demain, je voudrais élargir les frontières du rire aux spectacles en anglais. Le monde est vaste et le rire, universel. " Jamel Debbouze Partager la citation