publié le 13/08/2018 à 18:01

En cette soirée du 13 août, si vous voulez du cinéma et bien vous allez être servis. D'abord avec Il était une fois dans l'ouest. Sans doute l'œuvre la plus magistrale de Sergio Leone, avec un fabuleux casting : Henry Fonda, Claudia Cardinale, ou encore Charles Bronson, l'homme à l'harmonica. Le film est à suivre dès 21 heures sur France 3. Pour l'anecdote, sachez que le film a été tourné en grande partie en Espagne afin de retrouver une ambiance Far West, un endroit où Sergio Leone avait fait importer du sable rouge d'Utah pour rendre le décor encore plus vrai.



De son côté, TMC, propose un autre classique, plus récent, de 1988, réalisé par Claude Lelouch. Itinéraire d'un enfant gâté, avec Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina, raconte l'histoire d'un homme, un vieux lion qui après avoir brillamment réussi dans la vie, se retire secrètement et part à l'aventure jusqu'à ce que par hasard, l'un de ses anciens employés ne le reconnaisse.

La chaîne M6, diffuse quant à elle, la comédie française Tout ce qui brille, avec Géraldine Nakache, Leïla Bekhti et Virginie Ledoyen. Une chronique de jeunes filles de banlieue qui rêvent d'une vie meilleure. Un premier vrai grand rôle pour Leïla Bekhti qui recevra d'ailleurs pour cette performance le César du meilleur espoir féminin, en 2011.

Et enfin, si vous êtes abonné à Canal +, empressez-vous d'aller regarder la série Crime Time. L'histoire se déroule au Brésil et s'inspire de l'affaire Wallace Souza, un présentateur télé brésilien qui commanditait des meurtres pour alimenter son émission de faits divers. Le premier épisode de cette palpitante série est à ne pas manquer dès 21 heures sur Canal +.