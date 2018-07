Programme TV : samedi soir, "Rio de Janeiro, ville merveilleuse" sur Arte

publié le 29/07/2016 à 20:41

Profitez de l'été pour sortir des sentiers battus. Le 30 juillet, allez faire un tour du côté d'Arte. À l'occasion des JO de Rio, la chaîne propose à 20h50 Rio de Janeiro, ville merveilleuse, un documentaire qui retrace les 450 ans d'histoire de cette ville fondée en 1565. Une cité qui n'a cessé de croître, empruntant longtemps au style art déco venu de France. Avec un focus sur le Christ qui domine Rio, statue de 1.145 tonnes et 38 mètres de haut.



Sur France 24 à 22h10, découvrez Les Jeux olympiques des réfugiés, un documentaire sur une équipe d'athlète des Jeux olympiques pas comme les autres. Composée par le Comité international olympique, elle est constituée de dix réfugiés de guerre, et participera à la rencontre sportive internationale afin de sensibiliser à la crise migratoire. Pendant un an, la chaîne à suivi son entraînement au Kenya.