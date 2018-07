publié le 23/02/2018 à 19:10

Pour la soirée du vendredi 23 février, TF1 présente son émission Pas de ça entre nous animé par Arthur. Basée sur le principe des Enfants de la télé, l'émission nous offre des images et casseroles des invités provenant d'Internet. Autour de lui, l'animateur recevra Franck Dubosc, Alexandra.Lamy, Iris Mittenaere, et la bande de La Ch'tite famille, à savoir Laurence Arné, Dany Boon, Line Renaud et Valérie Bonneton.



Les fans du ballon ovale pourront suivre le tournoi des Six Nations avec le match France-Italie sur France 2. Quant aux fans de fiction et d'action, ils retrouveront des nouveaux épisodes de McGyver sur M6. Enfin sur la TNT, C8 diffuse la pièce de théâtre Représailles avec Michel Sardou en mari infidèle que sa femme, jouée par Marie-Anne Chazel va confondre le soir du mariage de leur fille.

"Les Grosses Têtes" à la montagne sur France 2

Dans la soirée du samedi 24 février, Les Grosses Têtes quittent les studios de RTL pour occuper la poste de télévision sur France 2. Dix personnalités de la bande à Laurent Ruquier vont à la montagne avec doudounes et la tête près du bonnet. Mais ils ne vont pas prendre de gants pour se vanner les uns les autres. De Bernard Mabille à Philippe Manoeuvre, en passant par les scènes de jalousie entre Steevy et Jeanfi Janssen, tout le monde en prend pour son grade.

Parmi les invités, il y a Marielle Goitschel, grande championne de ski qui s'est vu restituer une médaille d'or 30 ans plus tard. On adore la version télé des Grosses Têtes parce qu'on voit les mimiques à l'écran.

