publié le 27/05/2016 à 18:00

Le samedi 27 mai sur France 2, Michel Drucker offre un Grand Show symphonique spécial à Pascal Obispo. L'artiste qui a dévoilé récemment son nouvel album Billet de Femme sera l'invité d'honneur de l'émission. Il sera accompagné de Nolwenn Leroy et Natasha St-Pier. L'occasion pour ce trio de reprendre les grands tubes de Pascal Obispo avec un orchestre symphonique dirigé par Jean-Claude Petit. À noter aussi les participations de Florent Pagny, Garou et Patrick Bruel. Rendez-vous à 20h55 sur France 2.



Et sur TF1, la soirée du 27 mai sera consacrée au Grand concours des animateurs. L'émission fêtera d'ailleurs son 15e anniversaire en compagnie de toutes les personnalités qui ont fait le succès du jeu : Élodie Gossuin, Jean-Pierre Foucault, Catherine Laborde et Laurent Mariotte, entre autres. Le plateau de l'émission a été relooké pour l'occasion et la finale changée pour un Mur des images. La compétition sera serrée dès 20h55.