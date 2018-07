publié le 29/11/2017 à 18:39

TF1 compte, comme chaque mercredi, sur sa série phénomène Esprits criminels. C'est l'heure du clap de fin pour cette douzième saison. Enfin, l'affaire Spencer Reid s'achève. Entre lui et Catherine Adams, le jeu du chat et de la souris est lancé tous azimuts, promesse d'une ambiance des plus anxiogènes. Chaque semaine, le programme policier truste les audiences. Et ce soir ?



France 2 aussi compte sur une série, nouvelle cette fois-ci, avec On va s'aimer un peu beaucoup. La fiction prend place dans un cabinet d'avocats. Il y a certes beaucoup de séries avec des magistrats portant très bien la robe mais là, il s'agit surtout du quotidien d'un cabinet, un cabinet très propre, avec dans les rôles principaux Catherine Marchal (épouse à la ville d'Olivier Marchal), Ophélia Kolb qui joue sa fille et Lionel Erdogan qui incarne son gendre.