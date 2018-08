publié le 10/08/2018 à 18:01

Au programme pour votre soirée du 10 août, on croyait avoir tout vu en matière d’émission sur le mariage, mais non puisque la chaîne TF1 lance, avec son animatrice vedette Karine Ferri, son nouveau programme, baptisé Chéri, épouse-moi maintenant. Le principe est simple : le mari n'est au courant de rien et Madame va organiser, avec la complicité de la production, leur mariage dans un délai très court.



Afin de justifier la présence des caméras, la future mariée explique à sa famille qu'elle tourne dans une émission de cuisine, avant de les réunir et de leur avouer la chose. Un détail important, le mari n'est au courant de rien. Quatre jours plus tard, la jeune femme, qui débarque en robe de mariée, devant son conjoint stupéfait, lui propose de l'épouser. Dira-t-il oui ou non ? La réponse est à découvrir ce soir dès 21h heures.

Du côté de chez France 5, on note la diffusion de la série documentaire, Les routes de l'impossible. Un très bon programme, produit par Tony Comiti, un ancien grand reporter. Cette émission vous emmène dans les coins les plus reculés de la Terre, à bord de camions, comme dans l'épisode de ce soir, qui prend place en Birmanie. Le chauffeur se risque à traverser des zones très compliquées.