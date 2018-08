publié le 22/08/2018 à 19:26

En cette soirée du 22 août, la chaîne M6 nous plonge au cœur du Bois de Boulogne, avec son magazine Zone Interdite. Une très belle enquête sur ce poumon vert de 850 hectares, situé dans l'ouest parisien. Autour du bois, le mètre carré est autour de 20.000 euros, une famille en a fait sa success story. Une ancienne maîtresse d'école et un ancien cadre des télécoms vendent des biens d'exceptions. Et leur business rapporte gros. Un reportage très intelligent à découvrir dès 21 heures.





Du chic à la française sur France 3, avec le premier volet d'un documentaire de Frédéric Mitterrand consacré à Christian Dior, l'homme qui a redonné aux femmes, après la Seconde Guerre mondiale, le goût du luxe et du glamour. C'est truffé d'images d'archives et parsemé d'interview du couturier. L'ancien ministre de la Culture nous raconte l'ascension de ce couturier de légende qui a contribué au rayonnement de la France, à l'étranger et à son essor industriel. Ce film passionnant est à suivre à partir de 23h40.

Autre documentaire, en rediffusion cette fois-ci, sur Canal +, Imposture(s), réalisé par Olivier Megaton. Une enquête édifiante sur Christophe Rocancourt, l'escroc des stars, qui petit, se rêvait "voleur". C'est un voyage saisissant dans les racines de cet imposteur, que le réalisateur a rencontré à trois reprises.

Et enfin, plus joyeux, France 4 diffuse, à partir de 21 heures, le dessin animé Titeuf. Un excellent film d'animation, sorti en 2011, adapté de l’œuvre de Zep et qui raconte l'histoire du plus célèbre enfant à la mèche blonde.