publié le 01/08/2018 à 18:05

Pour cette soirée du 1er août, les téléspectateurs et téléspectatrices vont retrouver, dès 21 heures, Ophélie Meunier pour un épisode inédit de Zone Interdite, sur M6. Celui-ci s'intéresse à l’engouement que certains vacanciers peuvent avoir pour les camping-cars, pendant l'été.

TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série, Cameron Black : l'illusionniste, avec l'acteur britannique, Jack Cutmore-Scott. Dans l'épisode de ce soir il sera question de l'assassinat d'une voyante dans les rues de Chinatown. Une affaire de plus que se chargera de résoudre notre expert en tromperie et illusion, Cameron.



Pour les amateurs de musique, W9 diffuse, La Fabuleuse histoire du Top 50. Un documentaire très fourni qui revient sur l'apparition, le 4 novembre 1984 du hit-parade Top 50, qui a révolutionné l'industrie musicale, à travers son système de classement mythique.

Enfin, France 5 lance une formidable série documentaire inédite, avec l'Anglais, Patrick Aryee, biologiste spécialiste des primates, qui s'intéresse à la zone d'origine des premiers primates : l'Asie.