publié le 28/02/2017

Coup de cœur pour une spéciale de France 2. Un jeu intitulé Tout le monde joue avec ses émotions, ou comment se coucher moins bête le soir en jouant avec une série de tests que le public peut faire chez lui grâce à une application ou avec un bête crayon. Ce mardi 28 février au soir, on parle du cerveau, plus exactement du QE (le quotient émotionnel) plutôt que du QI. Le présentateur Nagui se retrouve une nouvelle fois en couple avec son complice Michel Cymès. Le QE stimule le système immunitaire, lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète. C'est mieux que les tests de QI, basés sur la logique.



Le jeu fera face à la fin de La Stagiaire sur France 3, une fiction qui pourrait bien être encore en tête des audiences, d'autant que, il faut bien le dire, la saison deux est particulièrement réussie. La juge stagiaire Michèle Bernier suit comme nous l'évolution savoureuse des rapports entre le nouveau jeune juge et le procureur qui couche avec la mère de ce subordonné.

Bernard Tapie sur le "Divan" de Marc-Olivier Fogiel

Bernard Tapie a tout du taureau dans l’arène, sauf qu'il a bien voulu venir, même s'il semble souvent le regretter. Il est l'invité de Marc-Olivier Fogiel sur son Divan ce mardi soir. Ceux qui disent qu'on n'y apprend pas grand-chose devraient mieux regarder. Ses expressions sont révélatrices, certains propos également.

