publié le 22/02/2017 à 09:43

Le match des audiences a été rude pour cette soirée du 22 février. C'est finalement France 3 qui se place sur la plus haute marche du podium, avec sa série La Stagiaire, qui totalise 17,8% de part d'audience, soit plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Ce troisième épisode de la saison 2, baptisé Guet-apens, retraçait une nouvelle enquête menée par Michèle Bernier, accompagnée cette fois d'Antoine Hamel.



En seconde position, on retrouve l'ultime volet des aventures du plus célèbre des sorciers, Harry Potter et les reliques de la mort, dont la deuxième partie était diffusée sur TF1. Le dénouement de la saga qui a rassemblé 14,8% de part d'audience, soit plus de 3,3 millions de téléspectateurs.

M6 se place en troisième position avec la finale du Choc des Champions de Chasseurs d'appart, programme présenté par Stéphane Plaza. Le concours d'agents immobiliers totalise 13,6% de part d'audience, soit 2,9 millions de téléspectateurs. Le jeu télé se place ainsi devant Captain America : First Avenger, qui a rassemblé 10,2% de part d'audience, soit près de 2,5 millions de téléspectateurs.