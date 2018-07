Programme TV : ce soir, Stéphane Bern et Nagui face à "Blindspot"

publié le 27/09/2016 à 18:32

La concurrence est rude, mais un programme retient l'attention mardi 27 septembre à la télévision. Il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours. Un téléfilm de France 3 consacré au harcèlement d'élèves sur internet. Un programme d'autant plus nécessaire qu'il est réussi.



Il raconte le suicide d'une fillette de 13 ans, trop équilibrée, trop brillante et trop droite pour certains élèves qui en avaient fait leur souffre-douleur en classe et sur Internet. L'histoire est tirée d'une histoire vraie, celle de Nora Fraisse, une mère en guerre contre ce harcèlement et contre la lâcheté des enseignants.

Sur les autres chaînes, Stéphane Bern et Nagui vont faire jouer les téléspectateurs et leurs invités sur France 2 dans Tout le monde joue avec la France. Sur M6, Stéphane Plaza aide toujours à trouver des appartements et des maisons, tandis que TF1 propose un nouvel épisode de sa série Blindsport à partir de 20h55.