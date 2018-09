et Nassim Aziki

publié le 06/09/2018 à 18:09

En cette soirée du 6 septembre 2018, France 2 diffuse un nouvel épisode de son magazine historique, Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern. Le documentaire, consacré à Marguerite de Valois (surnommée la reine Margot) est passionnant puisqu'il raconte sa jeunesse.



Mariage raté, conflit avec sa mère... Tout y est pour vous faire connaître cette saga extraordinaire dont Alexandre Dumas avait fait un livre, La Reine Margot. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.

Sur C8, on signale le documentaire sur Whitney Houston, celle qu'on surnommait The Voice (La voix). Whitney Houston : révélations sur le destin brisé de la star est une bonne surprise. Pendant près de deux heures, on suit le succès planétaire de la chanteuse mais aussi le côté sombre de sa vie.

Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Michel Drucker Pascal Nègre ou bien encore Rokhaya Diallo viennent témoigner. Cette enquête est à suivre dès 21 heures.