publié le 28/06/2018 à 18:00

Pour cette soirée du jeudi 28 juin, on note bien évidemment le match Angleterre-Belgique à 19h50 sur TF1. Mais côté contre-programmation, on signale la fiction diffusée sur Arte intitulée Private Banking. Un feuilleton suisse où il est question de banques. Coïncidence ?



Parking Banking raconte la dure lutte d'une psychologue décidée à reprendre la banque familiale. Au départ en guerre contre son père et le système bancaire, elle est amenée à changer d'avis en découvrant que son demi-frère et son parrain sont en train de vendre la banque dans le dos de son père victime d'une crise cardiaque.

Va-t-elle se faire dévorer par les requins de la finance ou réussir à nager en eaux troubles bien qu'il y ait peu de liquide à ce niveau-là ? Vous le saurez en regardant ce passionnant téléfilm en deux parties qui ne manque pas de coffre, dès 20h55.

Lucrèce Borgia à l'honneur sur France 2

Du côté de France 2, on retrouve un nouveau numéro de Secrets d'histoire consacré à Lucrèce Borgia, la scandaleuse de la Renaissance. Cette beauté blonde considérée comme une dépravée incestueuse, ayant la main lourde côté poisons et la cuisse légère côté passions, était bien plus et bien mieux que ça.



Fine et habile, elle sera utilisée par son père le pape Alexandre VI pour son intelligence. Mais elle lui servira surtout de valeur marchande dès l'âge de 12 ans, où il l'oblige à épouser Giovanni Forza parce qu'il faut nouer une alliance avec cette riche famille. Un excellent épisode à ne pas louper à partir de 20h55.