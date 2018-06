publié le 27/06/2018 à 13:41

Les marionnettes les plus célèbres de la télévision française pourraient bien avoir une seconde vie outre-Atlantique. D'après Variety, la chaîne américaine Fox News pourrait adapter Les Guignols de l'Info.



Le magazine américain a révélé mardi 26 juin que la Fox travaillerait sur une version américaine de l'émission satirique, anciennement diffusée sur Canal +. Le projet serait chapeauté par David Javerbaum, auteur et producteur de talk-show (notamment le Daily Show with Jon Stewart), en collaboration avec la société de production Propagate et Vivendi, propriétaire de Canal +.

Le premier pilote gardera un accent français puisque c'est l'équipe de production française qui doit le présenter lors d'un rendez-vous à Paris. Des marionnettes sont déjà prêtes à être utilisées, comme Donald Trump et Kim Kardashian. D'autres seront spécialement fabriquées pour ce premier épisode.

Une demie-heure tous les soirs

Sur Canal +, les Guignols avaient un temps d'antenne d'une dizaine de minutes pendant ses belles années, puis de 5 minutes depuis 2015. Si le projet est confirmé, la Fox devrait prévoir une émission d'une demie-heure tous les soirs.



Alors que Fox News est connue pour sa proximité avec Donald Trump, les Guignols version américaine devraient se moquer des politiques et des célébrités, comme en France. Mais aucun détail n'a été donné sur le degré de moqueries qui sera accepté par la chaîne.



Le dernier épisode des Guignols était diffusé le vendredi 22 juin. Depuis le rachat de la chaîne cryptée par Vivendi en 2015, l'émission avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, accusée par Vincent Bolloré d'avoir trop tendance à "se moquer des autres".