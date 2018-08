publié le 23/08/2018 à 18:50

En cette soirée du 23 août on vous propose de voyager. Accrochez votre ceinture, direction l’Égypte ancienne sur France 2, avec un numéro inédit de Secrets d'histoire. Le magazine historique de la chaîne consacre un reportage tout entier à la mystérieuse reine Néfertiti, épouse d'un des derniers Pharaon d’Égypte, Akhenaton.



Elle va révéler son visage au monde lorsque le 6 décembre 1912, un égyptologue allemand tombe sur un buste de 47 centimètres, sculpté probablement par Thoutmôsis. Il y aura beaucoup de controverses autour de ce visage parfait, si fascinant. Présenté par Stéphane Bern, le reportage est à suivre dès 20h55.

Autre voyage, plus au sud, cette fois, avec Pékin Express, sur M6. C'est la dernière étape pour tous les participants. Elle a lieu aux Philippines et au Japon. L'occasion de voir revenir la balise insupportable, qui obligera, lorsqu'elle sonne, tous les candidats à s’arrêter pendant quinze minutes. Le programme est diffusé à partir de 21 heures.

On reste en Asie, et on remonte un tout petit peu plus au nord, direction Taïwan, avec Philippe Gougler. Le journaliste nous emmène explorer la capitale du pays, au travers de plusieurs étapes : en métro, en train et à pied. Le programme, très bien ficelé, s'appelle Le métro de la capitale et sera à suivre dès 20h55.

Enfin, un dernier voyage, avec Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie, sur TF1. L'affrontement entre Voldemort et le plus célèbre sorcier de Poudlard ravira les téléspectateurs et téléspectatrices amoureux de magie.