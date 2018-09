publié le 18/09/2018 à 18:09

En cette soirée du 18 septembre 2018, on signale la diffusion d'un nouvel épisode de Maison à vendre sur M6. Nathalie et Michel, la cinquantaine, veulent vendre leur maison située à Chauvry, dans le Val-d'Oise. Problème : ils n'y parviennent pas. En un mois, aucun visiteur n'a fait d'offre concrète. Stéphane Plaza va tout faire pour résoudre ce problème. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.



En face, France 3 consacre une formidable soirée à l'illettrisme. On suit à 22h25 des illettrés follement attachants qui savent malgré tout mettre des mots sur leur mal, et que l'on voit se redresser au fur et à mesure qu'ils apprennent.

C'est précédé d'un très beau téléfilm commençant par un drame : faute d'avoir su lire des consignes de sécurité, un jeune ouvrier illettré est grièvement blessé. Dans le bureau de l’assistante sociale ce dernier avoue ne pas avoir dévoilé son illettrisme. La fiction est touchante. C'est à découvrir dès 21 heures.