publié le 23/07/2018 à 18:05

Pour cette soirée du 23 juillet, le public a rendez-vous avec Ludovic Cruchot (Louis de Funès) dans Le gendarme et les extraterrestres. Cela fait partie des rediffusions comme on aime, celles qu'on fait semblant de regretter de revoir et qu'en fait on est ravi.



Dans cette aventure sortie au cinéma en 1979, Cruchot fait face à une invasion d'aliens à St Tropez. Au départ, il ne croit absolument pas le gendarme Beaupied (Maurice Risch) qui affirme avoir vu une soucoupe volante tout près de la ville. Peu à peu, chaque membre de la brigade se retrouve avec un sosie extraterrestre qui sème la zizanie.

Quand on pense que Le gendarme de Saint-Tropez, en est à sa 21e diffusion depuis 1964, Le gendarme à New York 18 et Le gendarme et les extraterrestres 16, on se dit que De Funès et son copain Galabru n'ont pas pris une ride depuis le premier film de la saga Le gendarme de Saint-Tropez.

Plus de 110 jours après la victoire des Bleus, TF1 a voulu prolonger la fête en proposant ce soir 15 juillet 2018 : La France en bleu. Un incroyable documentaire sur la folle journée du 15 juillet 2018 suivie du côté des bleus mais aussi et surtout vue à travers les yeux de 9 Français ayant vibré de 9 façons différentes tout au long des heures précédant la finale.

Enfin, France 3 diffuse le documentaire La ville monde à 23h25. Pendant un an, le réalisateur Antarès Bassis a suivi l'évolution du camp humanitaire de Grande-Synthe dans le Nord. Témoignages, scènes de vie, La ville monde montre avec intensité les dessous de l'accueil des migrants en France.