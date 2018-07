publié le 30/03/2017 à 18:16

Au programme pour cette soirée du 30 mars, L'Angle éco présenté par François Lenglet. Ce dernier s'est fixé pour mission d'être constamment clair, précis, de raconter l'économie. Du coup, on comprend, on apprécie. Cette émission spéciale est indispensable en période de campagne pour y voir plus clair sur la situation du pays. François Lenglet propose aussi de revenir sur la question de l'ouverture ou de la fermeture des frontières. Du Pas-de-Calais à la Slovaquie. Rendez-vous ce jeudi 30 mars à 20h55 sur France 2.



Sur France 3, les téléspectateurs pourront visionner À la dérive de Philippe Venault, avec Bastien Bouillon (La Guerre est déclarée, Marguerite et Julien) et Marie Kremer (Saint-Jacques… La Mecque, Sœur Sourire). C'est un téléfilm montrant le basculement à l'extrême-droite d'une jeune ouvrier au chômage déçu par la gauche. Il en viendra à tuer. Le FN a accusé cette fiction d'être une caricature dont la date de diffusion n'est pas innocente. Cette fiction est-elle réussie ? Oui. Et la date de diffusion est-elle innocente ? Sans doute pas.