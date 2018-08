publié le 20/08/2018 à 19:05

Lancé plus tard que d'habitude, la 13e saison de L'Amour est dans le pré débute ce lundi 20 août, dès 21 heures. Un nouveau cru très attendu au cours duquel douze hommes et deux femmes de nos campagnes vont tenter de trouver leur âme sœur.



En janvier dernier, les téléspectateurs avaient découvert leurs portraits, et pour l'occasion la chaîne M6 invitait les prétendant(e)s à leur écrire. Ce soir, les agriculteurs vont ouvrir leur courrier dans la joie et la bonne humeur. Nous suivrons par exemple Jacques, 49 ans, éleveur de vaches laitières, en Auvergne. Maraîchers, pépiniéristes, ostréiculteurs ou bien encore éleveurs de vaches essayeront de rencontrer l'amour. Ils se confieront également à Karine Le Marchand.

En face, France 3 diffuse un classique du mois d'août, en cette période anniversaire de la libération de Paris, en août 1944. Paris brûle-t-il ?, réalisé par René Clément, avec une pléiade de stars, parmi lesquelles : Orson Welles, Alain Delon, Kirk Douglas, Jean-Paul Belmondo. La liste est immense, y compris chez les figurants. Ce fabuleux long-métrage est à suivre à partir de 21 heures.