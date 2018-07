publié le 25/07/2016 à 19:07

L'émission en tête des audiences lundi dernier, c'était une nouvelle fois L'Amour est dans le pré. Karine Le Marchand ne bat pas la campagne pour rien puisque, outre le fait d'être en tête, l'émission affiche un bilan impressionnant : 72 couples, 40 naissances, 17 mariages sur 137 agriculteurs et agricultrices en 11 saisons.



Et en plus Karine apprend des choses, comme, par exemple : "Comment peut-on avoir des centaines de bêtes à cornes sur un lopin de terre ?" Quand on est hélicicultrice, comme Monique. Qui dévoile certains secrets de ces insectes, comme le fait que l'escargot a le sexe au niveau de l'oreille.

Comme quoi, un escargot qui dit "prête-moi une oreille attentive", ça a un tout autre sens. Notez, à 20h55, sur M6, L'Amour est dans le pré. Et coïncidence, un joli film sur le même thème sur France 3 : Une hirondelle a fait le printemps avec Mathilde Seigner qui rachète une ferme, et le vieux bougon qui va avec.