publié le 27/10/2017 à 17:48

Il faudra choisir entre l'aventure et la chanson ce vendredi 27 octobre. TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji dès 21 heures. Les seniors menaient le jeu depuis leur arrivée sur l'île. Ils doivent maintenant s'expliquer auprès des jeunes, alors que leur alliance est de plus en plus fragile.



Une situation dont comptent bien profiter les candidats les plus jeunes, afin de conserver leur place dans l'aventure. Et c'est un classique de Koh-Lanta qui attend les candidats ce vendredi 27 octobre pour l'épreuve de confort. Ils participeront à l'épreuve de dégustation.

Les mélomanes devront zapper sur France 3 dès 21 heures pour regarder l'émission 300 chœurs chantent les grands airs lyriques. De grandes voix de la variété française vont interpréter des versions inédites d'airs lyriques comme Vivo per lei, Le Fantôme de l'Opéra ou encore Carmina Burana et Ave Maria.

Ils seront accompagnés de différents groupes de chanteurs comme le Chœur symphonique de Paris ou les Petits Chanteurs d'Asnières. Vous pourrez entendre les voix de Nolwenn Leroy, Vincent Niclo, Arielle Dombasle, Patrick Fiori ou encore les Stentors.