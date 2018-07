publié le 28/03/2018 à 18:33

Pour cette soirée du mercredi 28 mars, une grande sélection de programmes s'offre aux téléspectateurs. À commencer par un hommage à l'actrice Stéphane Audran sur Arte. La chaîne diffuse deux chefs d'oeuvre du cinéma français : La femme infidèle de Claude Chabrol, puis Le festin de Babette réalisé par Gabriel Axel.



Les inconditionnels de la grande gastronomie seront aussi attendus devant Top Chef sur M6. Dans l'émission de ce soir, les derniers candidats en compétition seront en binômes. Ils vont avoir 48 heures pour rénover un restaurant vétuste : organisation des cuisines, élaboration de la carte et préparation d'un dîner pour 15 personnes. Un épisode vraiment savoureux dont on peut faire tout un plat.

Côté fiction, TF1 lance la saison 14 de sa série médicale Grey's Anatomy. Face à elle, France 2 diffuse la fin du Rêve français. Un téléfilm mettant en lumière ces Français des îles venus s'établir en Métropole dans les années 60, attirés par les promesses trompeuses du gouvernement.

Jean-Luc Lemoine en prime-time sur C8

Côté coup de cœur, on retrouve Jean-Luc Lemoine dans son émission Ici c'est Lemoine à 21 heures sur C8. Cet aristo de l'humour propose un programme qui lui ressemble : chaleureux, fin même quand c'est lourd. Un divertissement où on rit avec les gens et pas contre eux.



Lors de cette soirée sur le thème de la notoriété, sketchs, caméras cachés, happenings, et mises en valeur d'inconnus vont se succéder. Parmi les invités, on retrouve Chantal Lauby, Camille Combal et JeanFi Janssen.