publié le 20/09/2018 à 18:01

En cette soirée du 19 septembre 2018, on signale la diffusion du programme de M6, Cauchemar en cuisine, présenté par Philippe Etchebest. Créée en 2011, l'émission a pour but principal d'aider des restaurateurs au bord de la faillite et qui, lorsqu'ils voient apparaître le chef cuisinier - ancien boxeur et rugbyman - ont toujours une petite crainte. À suivre à partir de 21 heures.



En face, TF1 diffuse un nouvel épisode de son excellente série policière Insoupçonnable. La nouvelle fiction de la chaîne est très bien construite narrativement. L'acteur Melvil Poupaud et la comédienne Emmanuelle Seigner sont parfaits dans leur rôle. Le feuilleton est une adaptation : celle de The Fall, remarquable production anglaise avec Gillian Anderson et Jamie Dornan. On vous invite grandement à la découvrir.